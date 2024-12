Thomas Paoli : des lauriers nationaux pour le jeune champion en pâtisserie de Vescovato

C’est à Vannes en Bretagne que le 11 novembre dernier a eu lieu le sacre de Thomas Paoli qui a remporté le double prix de meilleur entremets et meilleure pièce de sucre au trophée international sucre d’art Stéphane Glacier.

Un parcours logique et le premier aboutissement d'une histoire d’amour qui débute il y a quelques années entre le jeune Casincais et la pâtisserie.





À l'âge de 12 ans, Thomas Paoli, dans son village de Vescovato, se passionne pour la pâtisserie. C’est au CFA de Furiani qu’il obtient ses CAP de pâtissier et chocolatier. Il participe alors à plusieurs concours en Corse, comme le concours CFA pâtissier, la sélection des olympiades des métiers, le concours de la meilleure galette et brioche des rois.

Il quitte ensuite la Corse pour le Var et obtient son Brevet technique des Métiers (BTM).

Il fait ses premiers pas dans le monde professionnel chez Didier Leoncini, puis Marc Ventura à Bastia avant de s’envoler vers la Belgique où il exerce en tant que chef de laboratoire dans une pâtisserie relais dessert chez le célèbre Marc Ducobu.





C’est donc après huit années d’apprentissage, des heures d’entraînement, des sacrifices, et avec beaucoup de détermination et de persévérance qu’il est récompensé au concours national croquembouches à Yssingeaux, puis au trophée international sucre d’art Stéphane Glacier, MOF Pâtissier 2000, à Vannes.

Il est certain que l’on entendra, encore, parler de Thomas Paoli dans le monde de la pâtisserie.