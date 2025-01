Thomas Kupisz, nouveau sous-préfet de Corte, a pris ses fonctions

Depuis 2023, Thomas Kupisz, âgé de 48 ans, était le sous-préfet de Neufchâteau dans les Vosges, après avoir occupé les fonctions de directeur des services du cabinet du préfet de l’Ardèche, de chef du bureau des familles de réfugiés au ministère de l’Intérieur, ainsi que de chef du centre de traitement des documents sécurisés du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Thomas Kupisz a aussi occupé divers postes dans les préfectures de Charente-Maritime et de l’Ain en qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Gex (Ain). Ainsi, Thomas Kipsz a été nommé par décret du Président de la République sous-préfet de l’arrondissement de Corte pour succéder à Yves Bossuyt, nommé sous-préfet chargé de mission, adjoint au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris.

Thomas Kupisz sera donc chargé de traiter les différents dossiers de l’arrondissement de Corte et, notamment, bien sûr, celui de la catastrophe de la Restonica de novembre 2023 avec les partenaires de l’État que sont la ville de Corte et la Collectivité de Corse.