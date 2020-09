Thierry Corbalan, "le dauphin corse" à 12 km de Mandelieu la Napoule

Encore un petit effort et c'est gagné. Thierry Corbalan va très bientôt en finir avec la souffrance, la plage de Mandelieu la Napoule est en vue.

De toutes les traversées effectuées par notre champion celle-ci est la plus belle. Jamais en effet Thierry n'avait effectué une distance aussi longue.

180 km à la seule force d'une monopalme, c'est tout simplement énorme





A 12 km de l'arrivée

" La mer s'est levée mais chance pour Thierry il a enfin un courant favorable et le pousse plutôt que de le retenir, avec un vent de Nord Est. Il progresse rapidement même trop d'ailleurs mais le but étant si proche que l'on a du mal à le freiner. Thierry est en forme, plus motivé que jamais à l'approche de l'arrivée. Il va passer la nuit au sud des îles de Lérins à 12 km de l'arrivée" racontent se proches.

Une arrivée qui est prévue ce dimanche 20 septembre à 12 heures sur la plage des Dauphins à Mandelieu la Napoule.





De nombreux amis vont le rejoindre à l'aube pour nager avec lui jusqu'au bout de son défi consistant à offrir cette victoire à celui qui lui a sauvé la vie, Daniel Dulta qui fêtera demain son anniversaire.

Cette victoire, Thierry Corbalan la voulait pour lui.