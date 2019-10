Théâtre : « Main dans la main » ce vendredi soir à L’Alb’Oru

Paul, le parisien, et Manu, le corse, font connaissance un soir à Paris via une application de rencontre gay. Une histoire d’amour presque ordinaire commence. Et c’est à travers 7 souvenirs de leur vie ensemble, de leur rencontre à leur rupture, que Paul et Manu nous font revivre leur idylle contemporaine. Entre les deux nait une comédie, presque romantique, qui vire au drame dès que les deux garçons se prennent par la main. « Malgré l’apparente libération sexuelle des personnes LGBT, ce geste simple de se prendre par la main est celui qui est le plus courageux, le plus subversif ; sûrement le plus intime » explique l’auteur. « Ce geste est au centre de l’histoire. Il relie la dimension sociale du couple à sa dimension psychologique ».

CNI a rencontré l’auteur et les deux acteurs lors d’une séance de travail, avant la représentation de ce vendredi soir à 20h30



*« Main dans la main »

Pièce d’Alexandre Oppecini

Avec Fabien Ara et Nathanaël Maïni

Costumes de Claire Risterucci

Scénographie et lumières de Lucie Joliot