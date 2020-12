Tests Covid-19 pour entrer en Corse : le Gouvernement demande au préfet et à l'ARS de préparer une stratégie

Le Green Pass sera donc mis en place pour tous les passagers maritimes en provenance et à destination de la Corse ?

Si à partir du 8 décembre les voyageurs des liaisons maritimes entre la Corse et l'Italie et les passagers en provenance de pays identifiés comme zones de circulation à risque du COVID-19 devront présenter le résultat d'un un test PCR négatif, ou à défaut une attestation sur l'honneur, indiquant qu'ils ont été testés au coronavirus dans les 72 heures avant leur départ, rien a changé pour les 100 000 personnes qui devraient transiter sur l'île pendant les vacances de fin d'année.Compte tenu du nombre important des mouvements vers et depuis le continent pour ces fêtes, fait savoir la préfecture de Corse dans une note, le Gouvernement a demandé au préfet de Corse et à la directrice générale de l’ARS de Corse d’engager une consultation avec les acteurs locaux pour préparer au mieux la période des vacances de fin d’année dans le contexte épidémique actuel. "Cette période va immanquablement amener des déplacements de population qui auront un impact sur la circulation du virus. - précise la préfecture - Il convient donc de s’y préparer au mieux. La concertation avec les acteurs politiques, économiques et sanitaires permettra d’identifier des scénarios de préparation, notamment pour ajuster la stratégie de tests, et d’en évaluer la pertinence au regard de l’évolution de l’épidémie sur l’ile et sur le territoire national.".