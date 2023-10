Terrible accident à Volpajola : un mort et un blessé en urgence absolue

Dès que l'alerte a été donnée, d'importants ont convergé sur le lieu de l'accident où deux personnes, incarcérées dans les véhicules, étaient considérées comme étant en urgence absolue.

Deux ambulances de Ponte-Leccia et Lucciana deux véhicules radio médicalisés de Bastia et Corte, soit une vingtaine de sapeurs-pompiers et deux équipes médicalisées du Samu se sont multipliées pour porter assistance aux victimes de la collision.

Hélas, un blessé devait succomber à ses blessures.

Une deuxième victime en urgence absolue était pris en charge par un des deux véhicules radio médicalisés.

Deux autres blessés ont été évacués par ambulance sur l'hôpital de Bastia.