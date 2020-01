Tennis : vacances studieuses au RCPV

Au menu de ces deux semaines de stage de la fin d'année, du tennis, bien entendu, mais aussi d'autres activités sportives A la pratique de la discipline ont, déjà, été associés des cours d'anglais. Une manière d'allier le corps et l'esprit. Pour les prochaines vacances d'hiver des cours de cuisine sont, également, prévus.





Un mois de décembre chargé pour le club dirigé par Olivier Maisetti, dans la mesure ou a débuté l'habituel tournoi d'hiver qualificatif pour les prochains championnats de Corse.

Cette reprise du mois de janvier s'annonce, aussi, très rythmée. Le week-end des 11 et 12 janvier auront lieu les finales du tournoi et lors de ce même week-end la formation féminine 35 plus, composée de Valérie Kervizic, Patricia Peinado et Emilie Bacquet, championne de Corse en titre, fera son entrée dans le championnat de France.

Le trio porto-vecchiais évoluera sur les courts du club parisien de Boulogne pour le compte de la première journée.