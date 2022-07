Tennis : nouvelle édition de la Raquette de Corail du 4 au 7 août

Nouveauté cette année : douze rencontres seront retransmises sur les réseaux sociaux de l’ASPTT Ajaccio et sur une chaine Twitch dédiée. « C’est une coupe d’Europe, il y a huit nations, toutes les familles ne peuvent pas se déplacer, cela leur permettra de pourvoir suivre leur équipe dans l’Europe et peut-être dans le monde entier », précise Aurore Benjamin.Autre particularité, l’édition 2022 sera dédiée au créateur de la Raquette de Corail, Jean-Pierre Stefani, disparu il y a quelques mois. « Jean-Pierre nous a fait cadeau de la Raquette de Corail, il est décédé cette année et il nous paraissait normal d’associer son nom à cette manifestation. Nous verrons comment maintenir sa présence sur l’épreuve pour les prochaines années car c’est quelqu’un qui a beaucoup donné au tennis et à cette compétition », conclut, non sans émotion, Jean-Baptiste Benjamin.