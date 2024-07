Tennis : les premiers « Internaziunali di Corsica – La Corsica » dès dimanche à Lucciana

« Ce tournoi ITF masculin représente notre premier tournoi de portée internationale » se réjouit Philippe Medori, le président de la Ligue Corse de Tennis. « On y travaille depuis 4 ans et cela marque une étape importante dans le renforcement de l'offre des tournois internationaux déjà présents sur l'île ». Cet ITF doté de 15 000 $ est un tournoi professionnel et aura pour cadre le Centre Territorial de Tennis de Lucciana du 14 au 21 juillet.«Nous aurons 3 courts en terre battue pour la compétition et 1 court pour les entrainements » souligne Frédéric Casamata, directeur de ces premiers « Internaziunali di Corsica – La Corsica ». « Le tournoi réunira une quarantaine de compétiteurs professionnels de 9 nationalités, des joueurs classés de la 800ème à la 225ème place mondiale avec des qualificatifs dimanche et lundi et un tableau final de 32 joueurs à partir de mardi ».Le tournoi sera, déjà, très relevé dès sa 1édition avec comme tête de série N°1 le français Maxime Janvier, 28 ans, 225joueur mondial qui s’est récemment illustré à Wimbledon. Tête de série N°2, l’argentin Hernan Casanova, 326mondial et tête de série N°3, le français Lilian Marmousez, 557ème. Le tournoi a reçu un tel accueil dans le circuit que les organisateurs ont dû faire des choix. Pour la petite histoire le 200mondial avait souhaité y participer. Le tableau étant complet le champion de Corse Bastien Prod’Homme lui avait alors cédé sa wild card. Hélas, c’était sans compter sur le règlement de la Fédération internationale qui ne pouvait autoriser le joueur à prendre part à ce tournoi de 15 000 $ au vu de son classement mondial.Pour cette 1édition la Ligue corse a donc offert à Bastien Prod'Homme, champion de Corse en titre, classé 2/6, et à Pierre-Antoine Tailleu, une Wild Card pour venir se frotter aux joueurs professionnels.Aux côtés de joueurs expérimentés en recherche de points pour d’autres tournois, il y aura, aussi, de jeunes joueurs, prometteurs. « Ce tournoi a pu se dérouler grâce à de nombreux partenaires comme la mairie de Lucciana et la Collectivité de Corse, la société « La Corsica » la Banque Populaire Méditerranée, Alu Gouttière 2A/2B, Keymex Corse et les eaux de Zilia » ajoute Philippe Medori. Une cinquantaine de bénévoles assureront le bon déroulement de l'épreuve qui débute donc ce dimanche à 9 heures.Le public pourra assister gratuitement à la manifestation qui sera aussi relayée sur les réseaux sociaux et site de la Ligue Corse de Tennis.En marge des matchs, les organisateurs ont mis en place des animations et des conférences.