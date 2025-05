L’AC Ajaccio défait par le Paris FC (2-0)

Paris FC – AC Ajaccio 2-0 (0-0)



Stade Charléty

Arbitre : Mr Rudy Buquet

Buts : Krasso (47e, 65e)pour le PFC

Avertissements : Everson (53e) à l’ACA



Paris FC

Nkambadio (Riou, 46e), Kolodziejcazk, De Smet, Mbow, Lopez, Marchetti (Doucet, 75e), Camara, Kebbal, Hamel (Dicko, 61e), Gory (Lopez, 61e), Krasso (Ollila, 79e), entraineur : Stéphane Gilli



AC Ajaccio

Quilicchini, Strata, Huard (Ayessa, 74e), Vidal, Bamba, Kouassi, Anziani, Barreto (Puch, 63e), Everson (Mangani, 63e), Touré (Santelli, 74e), Kanté (Chegra, 82e), entraineur : Thierry Debès



« On va y aller pour les embêter au maximum et essayer de gratter un point ». En conférence de presse d’avant-match, Thierry Debès avait annoncé la couleur : pas question de faire l’impasse sur la dernière rencontre de la saison face à un adversaire déjà assuré d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine et comptant dans ses rangs un certain Vincent Marchetti, ancien capitaine et milieu de terrain de l’ACA.



Devant 17 000 spectateurs, record de la saison à Charléty, la rencontre débutait avec très peu de rythme et d’enjeu, si ce n’est un minime espoir de glaner le titre de champion pour les Parisiens, en cas de faux pas de Lorient. Pour l’AC Ajaccio, cette dernière rencontre permettait d’évoluer sans pression grâce à un cycle retour monstrueux, avec 27 points de pris et une 4e place virtuelle, pour le plus grand plaisir du coach rouge et blanc. : « Faire 27 points sur le cycle retour, on n’en espérait pas tant. Si on m’avait dit ça, j’aurais pensé que c’était de la folie ! On visait plutôt les 34/35 points, et c’était déjà assez difficile à atteindre… Aujourd’hui, tout le mérite en revient aux joueurs, car ils ont su se remobiliser derrière cet énorme enjeu. Je les félicite vraiment pour ce qu’ils ont montré sur le terrain », avait-il notamment déclaré avant la rencontre. En face, le Paris FC entre dans une nouvelle ère et évoluera en Ligue 1 avec un budget de près de 100 millions d’euros et une nouvelle direction autour de la famille Arnault, propriétaire du groupe LVMH notamment.



Les supporters ajacciens suspendus aux annonces d’Alain Orsoni ce dimanche

Et le match dans tout cela ? Le PFC aurait pu prendre l’avantage sur une frappe puissante de Kebbal, qui fracassa le poteau de Quilicchini (18e). Peu avant Vincent Marchetti avait également inquiété le portier ajaccien alors que l’ACA manquait de justesse sur des situations de contre-attaque assez intéressantes. A la pause, les deux équipes avaient regagné les vestiaires sur un score nul et vierge. Mais à l’entame de la seconde période, Gory trompait Quilicchini d’une frappe lointaine mais déviée involontairement par Krasso (47e). Puis, sur un centre de Kebbal, Krasso de la tête inscrivait le 2e but parisien (65e).



Une défaite qui ne changera pas grand-chose au niveau sportif pour l’ACA. Les Ajacciens terminent le championnat à une méritante 12e place avec 42 points, qui aurait été totalement inimaginable, il y a encore quatre mois. Mais pour l’AC Ajaccio, le plus important se jouera dans les prochains jours avec une possible vente du club pour assainir des finances dans le rouge. Alain Orsoni, le Président de la Holding, devrait faire des annonces dans ce sens ce dimanche après-midi lors d’une conférence de presse très attendue sur les coups des 17 heures.