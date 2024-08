Tennis : l’espoir du tennis féminin européen réuni à Baleone pour la Raquette de Corail

Du 8 au 11 août, le complexe sportif de Baléone à Sarrola-Carcopino accueille la 31ème édition de la Raquette de Corail, un tournoi d'envergure qui a vu défiler des champions de tennis Richard Gasquet, Carlos Moya, Andy Murray, Alizée Cornet ou encore Kristina Mladenovic. Depuis 18 ans maintenant, l’évènement, dénommé officiellement « EUROPEAN SUMMER CUPS 12 & UNDER»», constitue la finale du championnat d’Europe des Nations pour les moins de 12 ans chez les filles et réuni les 8 meilleures nations européennes, issues des qualifications qui ont eu lieu dans 4 sites en Europe en juillet 2024, mettant aux prises une quarantaine de nations candidates à cette finale. "Cette manifestation c'est une vitrine pour le club, explique Jean-Baptiste Benjamin, directeur du tournoi. C'est la seule épreuve en Corse qui décerne un titre de champion d'Europe dans une fédération internationale, donc c'est une fierté."



L'organisation de cet événement de grande envergure repose sur le soutien financier des partenaires et l'engagement des bénévoles. "Cela ne serait pas possible sans l'aide financière des partenaires et de nos bénévoles," souligne le directeur. Une équipe dévouée d’une trentaine de bénévoles est mobilisée pour garantir le bon déroulement de la compétition. Ils œuvrent dans divers domaines tels que l’arbitrage, l’entretien des terrains, l’accueil, la restauration et l’hôtellerie.