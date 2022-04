Tennis et football : un week-end pascal placé sous le signe du sport à Calvi

3ème Ladies Open Calvi Eaux de Zilia, 20ème édition du challenge Dominique-Rutily, championnat de Corse de gymnastique : ce week-end de pâques était placé sous le signe du sport et des remises de trophées à Calvi.

Au Tennis Club de Calvi avait lieu du 10 au 17 avril, le 3ème tournoi de tennis international Ladies Open Calvi-Eaux de Zilia où des joueuses venues du monde entier sont mesurées pour remporter ce championnat féminin. Une finale disputée ce dimanche en milieu d'après midi. Et finale 100% française, avec d'un côté Léolia Jeanjean, 274ème au classement mondial de tennis qui affrontait Tessah Andrianjafitrimo, 151 ème.

Battue 6/2 au premier et au second set, Tessah Andrianjafitrimo s'est inclinée face à Léolia Jeanjean qui remporte ainsi, cette 3ème édition du Ladies Open Calvi Eaux de Zilia. " Ça me fait très plaisir d'avoir remporté ce tournoi, sachant que c'est un de mes plus gros titre. C'est vraiment un tournoi que j'adore et les gens sont vraiment supers, je suis donc très contente d'avoir pu gagner ce titre ici", expliquait la grande gagnante.

Après une première participation en 2021, à huis clos où elle avait perdu lors des qualifications en simple, elle avait, en double, terminé en finale. " En 2021, mon niveau de jeu n'était pas très bon en simple,. Pour le double, je jouais avec une de mes meilleures amies, on avait perdu en finale. J'avais tout de même passé une très bonne semaine. Cette année c'est beaucoup de joie car j'ai pu constater mes progrès, ce qui fait très plaisir. Et puis une finale française c'est juste ce que l'on peut espérer en jouant ici".

Saint-Malo, Roland Garros, peut-être les prochaines étapes à l'agenda de Léolia Jeanjean. Une bonne continuation à la montpelliéraine.

"Nous avons très bien bossé. Avec nos 3 ans d'expérience, nous avons fait ce que nous voulions réaliser. Nous devons maintenant nous poser, réfléchir, continuer d'avancer pour l'année prochaine. Le directeur des services des épreuves professionnelles nous a félicités pour ce fabuleux tournoi. Et fabuleux c'est le tournoi mais aussi Calvi et la Corse. Avec cette première victoire française à Calvi, la FFT est donc ravie. La championne sera à Roland-Garros", précisait, de son côté, Jean Gour, directeur du tournoi.

Le club de tennis de Calvi est également au centre de l'attention. Une organisation réglée comme du papier à musique, avec des bénévoles exceptionnels, sur un site extraordinaire. " C'est que du bonheur. Tout s'est bien passé, le temps était de la partie. Après une édition particulière l'année dernière, entre Covid et mauvais temps, cette année c'était vraiment le top. Une semaine formidable et une finale magnifique" ajoutait de son côté, Françoise Ciavaldini, présidente du TCC, enchantée de ce tounoi. " Et si tout va bien, le rendez-vous pourrait être reconduit à l'année prochaine" concluait-elle.



Au cours de ce tournoi, la finale double était particulièrement placée sous les feux des projecteurs. Deux équipes féminines au très bon niveau s'affrontaient. Mais une équipe, la grande gagnante, aura spécialement marqué les mémoires, celle de l'ukrainienne Valeriya Strakhova et de la russe Sofya Lansere qui ont remporté main dans la main, la finale du double du 3ème Ladies Open de Calvi Eaux de Zilia, face à aux françaises Estelle Cascino et Jessika Ponchet, 6/4, 7/6.

Une belle preuve de sagesse et de paix.



Le FC Hyères remporte le 20ème challenge Dominique-Rutily



Au stade Faustin Bartoli, les 32 équipes se sont affrontées durant tout le week-end à l'occasion du Challenge Dominique Rutily. Une 20ème édition remportée par la Jeunesse Sportive Ajaccienne pour la catégorie U11 au tir au but contre l'équipe du Cannet. En U13, l'équipe du Football Club Balagne s'est inclinée face aux joueurs du Football Club de Hyères, 2 à 0. Une déception pour les jeunes balanins qui ont pourtant défendu leurs couleurs jusqu'au bout.



Un beau week-end Pascal ensoleillé qui officialisait également les premiers jours de vacances pour la zone A.