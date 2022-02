Tennis de table : le président de la Fédération française à la rencontre des clubs corses

Gilles Erb est le premier président de la FFTT à se déplacer en Corse. Il a été accueilli , dès son arrivée à l’aéroport d’Ajaccio par Robert Vasseur, le président de la Ligue de Corse de Tennis de Table, et par Bernard Tramoni, président du Comité départemental de Corse du Sud. Il a pu notamment discuter avec les représentants des clubs sur leurs projets de développement de ce sport sur l’île.





Selon Gilles ERB, « c’est un sport joué autant par les jeunes ou les anciens, et de tous les milieux socioculturels ». Le président de la FFTT a été très heureux de pouvoir rencontrer et échanger avec les dirigeants locaux. Gilles Ern accorde une grande importance à la proximité entre la Fédération et les clubs, afin d’être à l’écoute des préoccupations matérielles et sportives.



« La promotion du tennis de table est facile . »

Le président de la FFTT a rencontré lors d’une réunion Isabelle Ferracci, directrice en charge de la Jeunesse et des Sports, et Christophe Gianni, de la direction des Sports de la Collectivité de Corse. L’objectif était de cerner les spécifications de la région en lien avec la pratique et le développement du tennis de table. Certaines idées ont été approuvées , comme celle de mettre un formateur intervenant au sein des clubs. Ensuite, pour le développement, une proposition a été retenue. Celle du « Ping-Pong », c’est-à-dire, promouvoir le tennis de table avec son côté loisir .

Pour cela , des tables extérieures pourraient être installées dans les villes. « Qui n’a pas un jour tapé dans la balle autour d’ une table ? C’est un sport convivial qui apporte également une réelle cohésion sociale » assure Gilles Erb. Cette proposition rejoint l’opération « 1 école 1 table » mise en place depuis le début de l’année par la FFTT.





La Corse, une région propice au développement du tennis de table



Selon Gilles ERB, « la Corse a un énorme potentiel de développement pour le tennis de table ». Notamment grâce au plan de la Ligue qui est en adéquation avec le plan fédéral lancé par la FFTT et l’Agence nationale du Sport.

Aujourd’hui, la Corse compte 8 clubs de tennis de table (6 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse), pour 250 licenciés.

Le président de la FFTT souhaite donc contribuer personnellement à ce développement avec la mise en place de conventions de territoire. Cette envie devrait motiver les dirigeants de la Ligue de Corse et des Comités a accélérer le développement du tennis de table en Corse.