Tennis de Table : l'Entente Porto-Vecchio - Bonifacio en route vers la R2

Depuis le début de la saison, les pongistes de l’Entente Porto-Vecchio - Bonifacio dominent la poule de Régionale 3 PACA. Dimanche dernier, dans la salle du COSEC à Carrughju Jacky Valli, ils ont remporté une victoire essentielle face à Six-Fours, un concurrent direct pour la première place du classement. Cette victoire leur permet de prendre une sérieuse option pour la montée en Régionale 2, et ce, avant même leur dernière rencontre contre Vallauris.



Les joueurs de l’Entente, invaincus en championnat, ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires, avec une performance solide de leurs quatre compétiteurs : Florent Herrscher (1383 points), David Lemasson (1341 points), Frédéric Hennes (1417 points) et Thibault Castelli (1255 points). Après les quatre premiers simples, l’Entente menait déjà largement 4 à 0. Leurs adversaires de Six-Fours n’ont jamais trouvé de solution face à l’intensité du jeu des joueurs du sud de l'île. L’écart ne cessait de se creuser, et au bout de la première série de simples, l'Entente était déjà en tête 7 à 1.



Avec un tel avantage, le suspense était déjà levé. Après les doubles et les derniers simples, le score final s’est élevé à un très large 12 à 2 en faveur de l'Entente. Ce succès, le dernier d'une longue série, rapproche l'équipe de la montée en Régionale 2.