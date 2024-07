Tennis : Laetitia Tramoni et Damien Raiola vainqueurs à Bonifacio

La finale simple dames, qui a mis aux prises Laetitia Tramoni à Laura Birraldacci, deux joueuses classées 15/3, a été remportée par Laetitia Tramoni qui a dominé son adversaire en deux sets 6/0 6/3. Le sort de la finale simple messieurs a lui été bien plus long à se dessiner dans la mesure où le Porto-Vecchiais Damien Raiola (4/6) et le "Nordiste" Laurent Luciani (4/6) se sont rendus coup pour coup durant plus de trois heures. Damien Raiola devait au bout du compte remporter cette ultime finale estivale sur les falaises en deux sets très serrés 7/6 7/5.