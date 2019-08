Tennis : Alexandra Charles et Mathieu Monleau s'imposent à Porto-Vecchio

Le tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio s'est achevé, hier, avec l'ensemble des finales soit au total 18 parties. Les deux finales les plus attendues concernaient le tableau simple dames et le tableau simple messieurs. Chez les dames, Emilie Bacquet, pourtant classée 0, s'est inclinée face à Alexandra Charles (2/6) en deux sets 7/6 6/2. A l'inverse, la finale masculine a permis à Mathieu Monleau (2/6) de faire respecter le classement en l'emportant logiquement et largement en deux sets face à Frédéric Loriedo (3/6) 6/0 6/1.





Les finales masculines

11/12 ans masculins: Pierre-Marie Guiglion (30/2) bat Mathieu Chevalier (30/4) 6/0 6/0.



13/14 ans masculins: Antoine Bertrand (15/1) bat Benjamin Mselati (15/1) 6/3 7/6.



15/16 ans masculins: Antoine Bertrand (15/1) bat Axel Folscheid (15) 2/6 6/4 6/4.



17/18 ans masculins: Rémy Berthoud (15/1) bat Samuel Mselati (15/1) 2/6 6/4 6/4.



Messieurs 35 plus: Maxime Petit (15) bat Olivier Maisetti (15/1) 6/1 7/5



Messieurs 45 plus: Yann Goudin (15/3) bat Guillaume Saint-Clair (15/2) 6/2 6/3.



Messieurs 55 plus: Guy Meynier (15/3) bat Philippe Petit (15/4) 4/6 6/0 6/3



Messieurs 4e série: Jean-Christophe Liaubet (30/2) bat Oscar Delahaye (40) 6/1 6/1.



Messieurs 3e série: Maxime Pietri (15/1) bat Jérémy Claus (15/1) 6/2 6/0.



Simple messieurs. Mathieu Monleau (2/6) bat Frédéric Loriedo (3/6) 6/0 6/1







Les finales féminines

13/14 ans filles: Chloé Sellechia (15/4) bat Emma Couturier (15/5) 6/3 6/3.



17/18 ans féminines: Carline Huet (15/3) bat Nina Piade (15/2) 6/4 6/3



Dames 35 plus: Patricia Peinado (15/1) bat Laetitia Lucchini (15/3) 6/1 6/0



Dames 45 plus: Patricia Peinado (15/1) bat Patricia Ekherian (30) 6/2 6/2



Dames 4e série: Anne Esteve (30/2) bat Claire Gabriel (30/5) 6/3 6/1.



Simple dames. Alexandra Charles (2/6) bat Emilie Bacquet (0) 7/6 6/2







Les doubles



Mixte: Emilie Bacquet - Maxime Petit battent Romain Bertrand - Alexandra Charles 6/2 3/6 1/0.



Messieurs: Damien Raiola - Sampiero Zamponi battent Emilien Vaireaux - Romain Bertand 6/4 3/6 1/0