Tempête en Corse : le Cross Med a coordonné 110 opérations de sauvetage en mer

La préfecture maritime de Méditerranée souligne que 110 opérations distinctes ont été recensées après recoupement. La plupart des cas concernaient des navires désemparés en mer, en avarie ou échoués.



Le même bilan fait état de près de 500 personnes concernées par ces opérations pour un bilan de 12 blessés et de 2 personnes décédées, "les identités du pêcheur et de la kayakiste disparus ayant été confirmées" précise la préfecture maritime



48 navires échoués

Au total, ce sont 100 et 150 navires, quasi exclusivement de plaisance, qui ont fait l’objet d’une alerte au Cross Med. À ce stade, 48 navires ont été recensés échoués sur le littoral corse. Les investigations de l’ensemble de ces navires sont encore en cours, en lien avec les services préfectoraux terrestres.



"Sous réserve des dernières vérifications en cours, il ne subsiste, à l’heure actuelle, aucune inquiétude connue, directement liée à l’évènement climatique du 18 août. En outre, il convient de noter que les conditions météorologiques de la nuit dernière n’ont pas donné lieu à de nouvelles alertes au Cross Med."





D'importants moyens engagés

Au cours des opérations conduites jeudi, d'importants moyens ont été engagés à commencer par tous les moyens nautiques de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) des stations du littoral corse.

Engagés aussi 6 hélicoptères dont 2 de la Sécurité civile, 2 de l’armée de l’Air et de l’Espace, 1 de la Gendarmerie et 1 de la Marine nationale (venu en renfort de Toulon) ainsi qu’un avion Beechcraft de la Sécurité civile.