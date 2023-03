Tempête Larisa en Corse : des rafales de vent à plus de 195 km/h

🟠#DirectMeteoSE



Fortes rafales en cours sur l'ensemble des départements placés en #vigilanceOrange. Prudence, des chutes d'arbres ou de branches sont possibles.



📢Restez informés via https://t.co/Rjr8doTgIi.



Rafales remarquables sur la dernière heure👇👇 pic.twitter.com/0FniHNPk11



Le vent va encore souffler très fort dans les heures à venir en Corse. Comme l'indique Météo France, la dépression Larisa, qui s'est transformée en tempête, est à l'origine de forts vents qui balayent l'ile depuis ce matin. Le vent de sud-ouest souffle sur la plupart des régions françaises mais en particulier en Corse où les rafales ont atteint 150 à 196 km/h en Balagne et sur le Cap Corse. "Elles sont autour de 100 à 120 km/h sur toute la moitié est de l'île", justifie un bulletin de l'institut météorologique qui indique que le vent se renforcera dans la nuit de vendredi à samedi, avec des pointes à plus 200 km/h.Cette situation météorologique s'accompagne d'un niveau de sécheresse très marqué, qui peut créer un important risque d’incendie. La préfecture a donc décidé d'interdire l’emploi du feu de vendredi 10 à dimanche 12 mars inclus sur les deux départements.Le Préfet de la Haute-Corse a pris un arrêté interdisant toutes les manifestations culturelles et sportives en plein air, ainsi que la réception du public dans les établissements de type chapiteaux, tentes et autres structures du vendredi 10 mars à 00h00 jusqu'au samedi 11 mars minuit inclus.En outre, le port de Bastia sera fermé à la navigation du vendredi 10 mars à partir de 09h00 jusqu’au samedi 11 mars à 23h00, pour des raisons de sécurité nautique. Les escales des navires ont été ajustées en conséquence avec les compagnies maritimes afin de limiter les perturbations sur le trafic maritime.