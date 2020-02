Tempête Hervé : La Corse, sous le vent, placée en vigilance orange

Une t empête commune en période hivernale, Hervé, touchera à nouveau la Corse cette nuit et demain, mardi 4 février, cela nécessitera toutefois une vigilance particulière en raison des vents forts qui vont perdurer pendant une dizaine d'heures.



Situation actuelle :

Ce lundi après-midi, le vent est généralement modéré sur la Corse, à localement assez fort en montagne et près des caps (vent d'orientation sud-ouest à ouest).



Evolution prévue :

Un très fort courant d’ouest à nord-ouest va balayer les Alpes et la Corse en journée de mardi et générer la tempête « Hervé ».

En fin de nuit de lundi à mardi, sur le nord et l’est de l’île de Beauté, le vent d’ouest est généralement très fort à violent.

En début de matinée de mardi, de la Balagne à la région de Bastia et sur le relief central, les rafales atteignent 120-130 km/h. Sur le Cap Corse (cap et relief), les rafales dépassent 170 km/h.

En cours de matinée de mardi, la côte orientale, du sud de Solenzara à Porto-Vecchio, est soumise à son tour aux violentes rafales, approchant 120-140 km/h. Des rafales à près de 150 km/h sont attendues sur les versants orientaux du Renoso à l’Alta Rocca.

Dans l’après-midi de mardi, avec l’orientation du vent au secteur nord-ouest à nord, le vent commence à faiblir en Haute-Corse, mais se renforce sur la façade occidentale où des rafales de 120-140 km/h deviennent possibles près des caps, notamment sur le littoral d’Ajaccio et en début de soirée sur l’extrême sud.

En Corse du Sud, le vent ne faiblira sensiblement qu'en soirée de mardi.