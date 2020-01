Tempête Fabien : état de catastrophe naturelle pour 51 communes de Corse

Elle a adopté 51 avis favorables : 48 pour la Corse du Sud et 3 pour la Haute-Corse. 2 autres dossiers ont été ajournés dans l’attente d’une expertise complémentaire de Météo France.

Toutes les demandes déposées au titre des inondations (ruissellement, crues torrentielles, débordement de cours d'eau) ont été étudiées sur le fondement d'expertises réalisées en urgence par Météo-France et la DREAL de Corse.

Les demandes communales déposées au titre des mouvements de terrain et des submersions marines seront présentées lors de commissions ultérieures lorsque toutes les expertises seront réalisées.

Les personnes sinistrées devront contacter leur compagnie d’assurance pour les affaires les concernant et relevant de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel au Journal officiel.