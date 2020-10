Tempête Alex : Trois chiens du SIS 2A en renfort vers les Alpes-Maritimes

Depuis la tempête Alex, qui dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre a fortement touché le département des Alpes-Maritimes, le président du SIS 2A Pierre Poli est en contact permanent avec son homologue du SDIS 06. Et c’est tout naturellement qu’il a proposé de prêter main forte son homologue. Une façon de montrer que la solidarité ne va pas que dans un sens.



En concertation avec son premier vice-président, Paul Miniconi et le directeur adjoint, le Colonel Christophe Frerson, les responsables du SIS 2A ont décidé d’envoyer des renforts : trois chiens, Nash, Orezza et Nikita et leurs maîtres Jean-Benoit Luciani, Marc-Antoine Costa et Aimé Dami qui sont partis ce jeudi 8 octobre, direction les Alpes-Maritimes.



« Nous sommes très heureux d’envoyer une équipe cynophile pour les aider dans des moments très difficiles » explique Pierre Poli, « Je pense que les chiens vont être très efficaces et très utiles dans le cadre des recherches de personnes disparues. D’ailleurs nous les laisserons le temps qu’il faudra, la solidarité prime pour nous » assure t-il.



Une aide qui pourrait même aller au-delà de cette opération : « Nous sommes prêts à intervenir : nos engins sont prêts à partir, nos hommes également. Nous l’avons signalé dès le premier jour donc on attend les demandes qui pourraient venir ».