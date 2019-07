Tempête Adrian : Le port d’Erbalunga remis en état et réouvert pour la saison estivale

C’est ce qu’on appelle un heureux dénouement ! Les 28 et 29 octobre 2018, la tempête Adrian brise la digue du port de pêche d’Erbalunga. Les vagues hautes de plusieurs mètres et d’une force exceptionnelle réussissent à soulever les blocs de pierre formant le musoir et pesant pourtant plusieurs tonnes, qui constituent la digue, et les dispersent, en jetant certains carrément par dessus la jetée à l’intérieur même du bassin du port. La passe d’entrée est totalement obstruée et la jetée, fragilisée. Le port est, donc, impraticable. La mairie de Brandu et l’association des pêcheurs et plaisanciers du site, attributaire de la concession du port, saisissent immédiatement le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, et les services des infrastructures portuaires de la Collectivité de Corse (CdC) qui réagissent « en un temps record », explique Gilles Simeoni « Nous l’avons traité comme une priorité ». Dès novembre, l’Exécutif vote une enveloppe exceptionnelle de 500 000 € pour les travaux et lance, dans la foulée, une étude de bathymétrie pour évaluer le degré d’obstruction du bassin et de la passe d’entrée. L’objectif étant de remettre en état le port pour la saison estivale, la CdC décide de procéder en deux temps : une première phase d’opérations en urgence pour un montant de 142 832 €. L’appel d’offres, lancé dans la foulée, permet de débuter fin mai les travaux pour libérer la passe d’entrée du bassin, créer un mur de maintien des blocs d’enrochement et un espace de circulation en bout de quai, avant de remettre en place les fameux blocs. Les travaux ont pris fin le 19 juillet, à la satisfaction générale. La seconde phase, qui débutera en septembre, consistera à renforcer la jetée.