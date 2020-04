Télévision : Sinema Paradisu, l’actualité du cinéma corse sur France 3 Via Stella

À 20h45, la soirée commence avec la diffusion de Palerme, un film italien réalisé par Emma Dante en 2013, une adaptation se sa propre pièce Via Castellana Bandiera. Grande metteuse en scène de théâtre, elle est ici au scénario, à la réalisation et joue également dans son film. À ses côtés, les actrices Alba Rohrwacher et Elena Cotta ; cette dernière a obtenu la Coupe Volpi de la meilleure actrice à Venise cette année-là. Le pitch : « Un dimanche d’été. Le sirocco souffle sans relâche sur Palerme quand Rosa et Clara, en route pour célébrer le mariage d’une amie, se perdent dans la ville et débouchent dans une ruelle étroite : Via Castellana Bandiera. Au même moment, une autre voiture conduite par Samira, dans laquelle est entassée la famille Calafiore, emprunte la même ruelle dans le sens opposé. »



Après le film, vers 22h15, Laurent Simonpoli reçoit ses invités pour parler de l’actualité du 7e art en Corse. L’émission ayant été enregistrée avant le confinement, elle ne tient évidemment pas compte de la fermeture des salles de cinéma.



Premier invité, le réalisateur ajaccien Frédéric Farrucci qui vient de passer au long après plusieurs courts métrages. Son film La Nuit Venue avec Guang Huo et Camélia Jordana était prévu en salle ce 1er avril. Confinement oblige, le distributeur cherche une nouvelle date de sortie pour ce long métrage qui se déroule à Paris en 2018 et met en scène la rencontre d’un chauffeur VTC clandestin soumis à la mafia chinoise avec une troublante jeune femme.

Une grande avant-première était même prévue au cinéma le Régent de Bastia. Organisée par Arte Mare et le Festival de Lama, elle a été annulée pour cause de Covid-19.



Laurent reçoit ensuite le réalisateur balanin Rinatu Frassati qui, après deux moyens métrages – Les Exilés et Beatrice – est en pleine écriture de son premier long.

Présenté en avant-première au Festival de Lama en 2018, Beatrice est un vibrant hommage au cinéma italien et américain des années 50, avec Jean-Philippe Ricci, Giorgia Sinicorni, Orlando Forioso et Jeremy Alberti. Un film à découvrir ou redécouvrir ce soir sur France 3 Via Stella.



SINEMA PARADISU, ce soir sur France 3 Via Stella à 22h20, présenté par Laurent Simonpoli