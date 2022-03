Téléthon 2021 : 428 946 euros collectés en Corse

Malgré un contexte sanitaire difficile, les 3 et 4 décembre dernier, pour la 35ème édition du Téléthon, les Corses ont fait preuve de générosité. 428 946 euros ont été collectés sur l'ile d’après le décompte final dévoilé ce mercredi 30 mars par l' Association françaises pour les Myopathies, soit 75 000 euros de plus que l’édition 2020, marquée, encore plus que celle ci, par la crise sanitaire.



"Dans le contexte particulièrement incertain on a relevé le défi. La coordination a fait un travail extraordinaire. Organisateurs et bénévoles se sont investis avec beaucoup d'envie et de persévérance et j'en suis fière" se félicite Catherine Pouzard nouvelle présidente de l’AFM-Téléthon de Haute-Corse, qui constate "qu'une fois de plus, la solidarité et la générosité, valeurs fondatrices du Téléthon, ont été largement partagées​ et ont permis d'atteindre 85 933 166 euros au niveau national".



Une collecte rendue possible aussi grâce aux comités Corses du Téléthon, particulièrement mobilisés en 2021 malgré le variant Omicron qui a joué le trouble juste pendant la période où le plus grand nombre d'événements avaient été organisés.



Retour des actions de terrain



En attendant l'édition 2022, et le retour des actions de terrain, les bénévoles insulaires dressent un bilan positif des événements organisés en 2021 "malgré l'annulation d'un certain nombre de manifestations à cause d'Omicron on a réussi à récolter 33 000 euros sur le terrain" indique le coordinateur du Téléthon pour la Corse-du-Sud, J. Hue-Pasqualaggi, qui est déjà au travail po ur renouer avec la mobilisation dans les écoles. "Depuis deux ans à cause de la pandémies toutes les actions qu'on avait l'habitude d'organiser en milieu scolaire ont du être annulées. Heureusement que pas mal de jeunes se sont mobilisées et ont fait don de leur temps pour organiser de nombreux événements." détaille J. Hue-Pasqualaggi .

Un don de soi essentiel pour donner à l’association les moyens de continuer son combat contre les maladies génétiques rares. Rendez-vous donc les 2 et 3 décembre 2022 pour la 36e édition du Téléthon, qui aura comme thème "les couleurs".