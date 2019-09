Téléthon 2019 : les trois coups à Furiani pour "aller plus haut"

Louis-Antoine Coque, coordinateur régional, et Catherine Château-Arthaud, responsable du secteur Bastia/Furiani , ont présenté les premières animations prévues, lançant un appel pour qu’il y en ait beaucoup d’autres.

Le thème cette année est « Toujours plus haut. Ensemble, nous allons battre un record de hauteur des acteurs du Téléthon ». Sur notre île une animation est même prévue sur le Cinto !





CNI a rencontré les coordinateurs insulaires et France Pietri-Roussel qui nous ont fait partager leur engagement et donner des informations sur les avancées fondamentales de la recherche sur les maladies génétiques rares et neurodégénératives, notamment la bêta-thalassémie que l’on retrouve en Corse….