Taxe d'apprentissage 2020. Ecole de la deuxième chance de Bastia : "investissez pour la jeunesse "

Avec plus de 450 jeunes accueillis depuis presque 10 ans sur Bastia, et un taux de sorties positives vers l’emploi et la formation de 67 % en 2019, l’e2c Bastia a fait la preuve qu’elle est l’une des réponses innovantes aux problèmes posés par l’intégration professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 30 ans sans qualification et sans emploi.Cette année encore, l'école de la deuxième chance a besoin de votre soutien et de votre confiance afin de conduire de nouveaux projets pour la mise en place d’outils pédagogiques innovants et des solutions novatrices pour l’accompagnement des jeunes vers l’emploi.En essayant toujours de répondre à vos besoins, l’e2c vous permettra peut-être de recruter vos futurs collaborateurs parmi ses stagiaires .Pour plus de renseignements rendez--vous sur le site : https://taxe-apprentissage.reseau-e2c.fr