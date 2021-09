Syndicat départemental d’Energie de la Corse-du-Sud : Jean Biancucci élu président

Il n’y a pas eu de surprise ce vendredi au Palais des Congrès d’Ajaccio où avait lieu l’élection du président du Syndicat départemental d’Energie de la Corse-du-Sud. Pas de tension non plus bien qu’à la suite de la session de l’Assemblée de Corse en date du 23 juillet, la candidature de Jean Biancucci avait été décriée par les élus nationalistes minoritaires et ceux du groupe « Un Soffiu Novu ». Nombre de ces élus étaient, du reste, présents ou représentés à l’occasion du scrutin.

En cause, la nomination, par la majorité territoriale, de huit délégués amenés à rejoindre le Syndicat Départemental d’Energie de la Corse-du-Sud : Jean Biancucci, ancien conseiller exécutif président de l’AUE de la Corse, Véronique Arrighi, Marie-Hélène Casanova-Servas, Jean-Paul Panzani, Paul-Jo Caitucoli, Jean-Jacques Lucchini et Evelyne Galloni d’Istria, tous présents.

Le maire de Cuttoli-Corticchiato sera donc le seul candidat en lice à l’occasion de ce vote. Les statuts, vivement critiqués, stipulant que le président du Syndicat doit être élu de l’Assemblée de Corse. « Peut-être faut-il réviser les statuts et réfléchir aux dimensions du problème » commentera Jean Biancucci après son élection.



«Ici, il ne sera question ni de politique, ni d’idéologie »

Ils étaient donc au total 200 sur les 205 convoqués, maires ou représentants (plusieurs dans les grandes communes) des 124 communes de la Corse-du-Sud à l’exception d’Ajaccio et Propriano, absents du SDE.

Sur les 200 votants, 106 bulletins reviennent nuls (ceux attribués à Joseph Pucci, président sortant), 12 nuls et 82 exprimés en faveur de Jean Biancucci, applaudi par une partie de la salle. Pas de tension mais un mécontentement sous-jacent à l’égard, bien sûr des statuts et de la décision du groupe de la majorité territoriale d’amener huit de ses délégués à rejoindre le SDE.

« Il n’est pas question de polémiquer, explique lors de son discours d’intronisation, le nouveau président, il y a eu majorité absolue et c’est le jeu de la démocratie, je ne reviendrai donc pas sur certains événements. En revanche, le champ de l’Assemblée de Corse ne sera pas transposé ici. Il ne sera question ni de politique, ni d’idéologie. Je prends dès aujourd’hui l’engagement de mener un travail visant à améliorer le Syndicat, à ouvrir le dialogue et le débat dans le respect des prérogatives de chacun.Nous allons réfléchir à la possibilité d’inscrire le devenir des communes avec les moyens donnés par le PPE. En notant que les petites communes ont de gros besoins et que le traitement doit être équitable... »

La nouvelle équipe est élue pour les trois ans à venir...