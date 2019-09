Sylvie Vartan au tournoi VIP de pétanque à l'Ile-Rousse

Le "Paoli", tournoi de pétanque international, c'est incontestablement l'événement de fin de saison à l'Ile-Rousse. Il se déroulera samedi et dimanche et verra la participation record de 412 triplettes.

Comme il est aussi de tradition, ce tournoi qui est l'un des plus prisés du monde de la pétanque s'ouvrira dès ce vendredi à 17 heures avec le tournoi des VIP, souvenir "Henri Salvador".

Les triplettes seront composées de deux personnalités du monde du showbiz et d'un joueur de très haut niveau.

Pour nous parler de cet événement, Josée Orsini, vice-président du club qui a accepté malgré son emploi du temps très chargé de répondre à nos questions:



Ce vendredi débutera le VIP. Qui sont les invités?

"Personne à l'Ile-Rousse n'a oublié Henri Salvador qui était à la fois notre ami et notre plus grand ambassadeur.

Aussi, avec son épouse Catherine, nous avons décidé que ce tournoi VIP porterait son nom. Et, chaque année, elle est des nôtres, avec des amis et autres personnalités pour participer à ce rendez-vous du souvenir et de l'amitié qui aura donc lieu ce vendredi à partir de 17 heures.

Grâce à notre ami Michel Mallory, Sylvie Vartan et son mari, Tony Scotti nous font l'amitié de leur présence et nous en sommes très fiers.

Outre Sylvie Vartan et son époux, nous comptons aussi sur la présence d'habitués comme Charles Orlanducci, Fanfan Félix, Catherine Salvador, Evelyne Thomas, Véronique Devillelen Tao By, JP Pinelli, Jo Massart, Jean-Philippe Ricci, Kika Vicot, Jean-Thomas et Michel Mallory, Christophe Sarti, , Petru Bracci, Batista Acquaviva, Patrick Rossi, Patrick Souvignet, Francine Massiani, Alain Bernardini et Jean-François Luciani des Muvrini, Eric Fraticelli ...."



Quels seront les joueurs de boules associés au VIP

"La aussi, il faut s'attendre à la présence de grands joueurs comme Philippe Quintais, Dylan Rocher, les membres de l'équipe du Maroc, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Philippe Suchaud,, Diego Rizzi (Italie) Daisy Frigara et Marie Angèle Germain (équipe de France), Tyson Molinas, Jean-Michel Puccinelli, JP Subrena (USA)......"



Pour "Le Paoli" quelles seront les têtes d'affiche?

"Outre ceux que j'ai pu citer, on peut noter la participation de plusieurs nations avec leurs équipes nationales comme la France bien sur mais aussi les USA, le Maroc, la Suisse, Catalogne, Monaco, Portugal, Suede, sans oublier les équipes de régions comme Alsace, PACA, Rhône Alpes, Picardie, Normandie, Ile de France, Bretagne, Midi Pyrénées



On parle d'une participation record

"Oui effectivement, il y aura bien 4212 triplettes, ce qui représente un total de 1236 joueurs.

Malheureusement nous n'avons pu satisfaire toutes les demandes.

C'est une organisation très lourde qui demande un investissement sans faille de toute notre équipe mobilisée depuis des mois sur cet événement.

Bien évidemment, pour accueillir toutes les équipes participantes, outre les terrains centraux, il a fallu tracer une multitude de terrains sur la place et aux alentours. Ensuite, il faut gérer le planning, ce qui n'est pas donné à tout le monde.

Pierre Guille, Président du Mondial - La Marseillaise nous fera également l'amitié d'être présent.

Comme chaque année, on attend 5000 personnes/jour.

Remise des prix dimanche soir".