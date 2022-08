Suzane au festival de musique d'Erbalunga le 12 août : "Je veux que le spectateur en prenne plein la vue"

- Trois ans après votre concert à Ajaccio en 2019, vous êtes de retour en terre corse. Y a-t-il une émotion particulière ?

- Complètement ! Cette date m’avait porté bonheur puisqu’elle était la première d’une longue tournée internationale où tout s’est très bien passé. À l’époque, les corses m’avaient très bien accueilli, il y avait une osmose et une énergie particulière pendant le concert et j’ai pu faire de belles rencontres une fois sortie de la scène. Chaque endroit, chaque public est différent mais celui d’Ajaccio est resté gravé dans ma mémoire, et pourtant, beaucoup de choses extraordinaires se sont passées entre temps. J’ai vraiment hâte de retrouver la Corse et son public ce 12 août.



- Justement, les corses pourront vous retrouver sur la scène du festival de musique d’Erbalunga ce 12 août. Une première dans le Nord de l’île. À quoi doit s’attendre le public d’Erbalunga ?

- Je présenterai une set list assez spéciale avec un mélange de titres du premier album « ToÏ ToÏ » mais je vais aussi présenter de nouvelles chansons comme « Belladonna ». J’espère que le public va me suivre et chanter avec moi. Sinon, le titre est disponible sur toutes les plateformes pour réviser les paroles.

Sur scène je suis toujours à fond ! Je suis seule mais j’ai beaucoup travaillé le spectacle. Je veux que le spectateur en prenne plein la vue ! J’essaye de ne pas m’enfermer dans une recette toute faite. Je me balade dans la musique française entre des titres très dansants et quelques ballades avec une touche electro et des inspirations rap sur les textes. J’aime la puissance qui se dégage de cette musique qui fait danser. C’est assez particulier mais c’est ce qu’il faut se dire, c’est du Suzane.



- Mais Suzane, ce n’est pas qu’une musique pleine d’énergie qui incite au mouvement, c’est aussi des textes engagés, une plume acerbe qui pose des paroles sur des thèmes universels…

- Merci de le souligner ! Mon spectacle ne se résume pas qu’à la danse bien sûr, il y a un gros travail de fait sur les textes. J’écris des chansons pour être en accord avec mon monde et ne pas me sentir trop seule. La musique sert aussi à ça, à rassembler les gens autour de thèmes particuliers dont on ne discute pas forcément tous les jours et qui pourtant nous concernent.











- D’ailleurs, les paroles de votre chanson « Il est où le SAV ? » qui traite du changement climatique n’ont jamais été autant d’actualité…

- C’est flippant ! D’un côté, cette chanson vieillit mais d’un autre, elle n’a jamais été aussi actuelle. Tout comme le titre « Le monde d’après ». Ça y est, on y est et ça fait assez peur. Mais en même temps, on se libère de ces angoisses en les chantant.



- Si vous deviez écrire une chanson sur la Corse, que vous dicterait votre plume ?

- Je pense tout de suite à la liberté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le côté horizon, la nature, les corses. J’y suis venu gamine en colonie de vacances et j’ai encore des souvenirs assez vivants. Mais pour bien cerner l’île et écrire dessus je pense qu’il faut y vivre. Aujourd’hui, j’y suis de retour et j’espère pouvoir partager ma musique au maximum avec les corses.



- Avez-vous appris un ou plusieurs mots de corse avant de venir ?

- Pas du tout alors il va falloir me former pour que je puisse sortir au moins deux mots pour faire plaisir au public et leur faire un petit clin d’œil.