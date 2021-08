Surfréquentation des sites naturels : les institutions corses songent à une charte territoriale

Les termes « quotas » et « tarification » semblent être encore quelques peu tabous dans une île sur laquelle le tourisme équivaut à près de 31 % du PIB. Ils sont vus comme des risques, des freins à l’attractivité. L’idée de sites naturels où l’accès est règlementé en Corse est loin d’être une chimère. L’exemple de l’étang de Tanchiccia sur la commune de Serra-di-Ferro est parlant.Ce site classé Natura 2000 est la propriété de la collectivité de Corse et permet aux visiteurs, grâce à une entrée gratuite et un parcours défini, d’observer la richesse de la faune et de la flore locale. Pas de tarification ici mais un nombre de visiteurs limités. Cependant, au sommet des institutions publiques insulaires, la réflexion avance pour des solutions sur le long terme allant dans ce sens et l’idée d’une tarification fait son chemin.« Il faudrait généraliser et massifier cette initiative » propose Jean-Félix Acquaviva, député nationaliste et président du comité de massif. S’il est favorable à l’idée de sites naturels plus encadrés c’est parce qu’il travaille actuellement sur le dossier : « Nous établissons depuis plusieurs mois une charte territoriale sur la gestion des estives regroupant tous les acteurs pour réactualiser les données à l’aune du changement climatique et faire des recommandations par estive en termes de gestion pour trouver un équilibre entre tourisme, agriculture et protection des espaces naturels ». Cette charte, rattachée au PADDUC devrait être présentée à la collectivité de Corse en 2022. À l’intérieur, un diagnostic des ressources végétales, de celles en eau, du répertoire toponymique, des impacts du changement climatique et de ceux de la fréquentation touristique. La charte regroupe 22 estives identifiées sur toute l’île comme le plateau du Cuscionu, le massif de Bavella et celui de Cagna.Si le but premier de cette charte est d’inciter les éleveurs à reconquérir les estives, il s’attache aussi à une cohabitation entre les activités agropastorales et les autres activités qu’elles soient sportives, économiques ou touristiques. Si elle peut être une première main tendue vers un développement plus durable des sites naturels de montagne, entre tourisme vert et agriculture durable, elle ne résoudrait qu’une partie du problème. Comment agir face à l’urgence ?