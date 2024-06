Sur quelles plages corses peut-on promener son chien l’été ?

Les règles sont variables. Dans un communiqué publié sur son site, la ville d’Ajaccio a réitéré l’interdiction d’accès aux chiens sur ses plages, mise en place en 2017 par un arrêté municipal. La commune met notamment en cause la présence de « parasites et de microbes » dus aux déjections canines, pouvant « véhiculer des maladies susceptibles d’affecter ceux qui fréquentent la plage, et en premier lieux les plus jeunes », notamment sur le Ricanto ou le Trottel, largement « concernés par cette problématique ». Une direction empruntée par d’autres villes à l’instar d'Île Rousse.

En effet, l’accès à l’intégralité des plages de la ville est proscrit pour les chiens. Impossible donc de se balader à Paoli, Caruchettu, ou encore Marinella, avec son fidèle compagnon. S’y soustraire constitue alors une infraction qui expose à une amende allant de 11 à 68 euros selon les communes. Cependant, une plage fait exception. Il s’agit de celle de Ginepara, qui accepte leur présence lorsqu’ils sont tenus en laisse.

Cette règle a également été mise en place, depuis 2022, sur les plages de Porto-Vecchio, à l'initiative de la capitainerie de la ville, « pour des questions de gestion de l'affluence », - à commencer par les plages de Santa Giulia, de Saint Cyprien, de Palombaggia, particulièrement fréquentées lors de la saison estivale -, explique Aurélien Léonin, chargé de communication de Porto-Vecchio. Pour compléter sa charte, le bureau du capitaine du port a également instauré une autre obligation. Celle de se munir de sacs à déjection, afin de maintenir la propreté des lieux. Se soustraire à cette réglementation expose à une amende de 35 euros.