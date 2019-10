Sulinzara in pesca : toujours le même succès pour le salon de la pêche de Solenzara

“Nous n’avions rien pour célébrer la pêche, c’est quand même dommage pour une île où il y à 80% de pêcheurs” c’est ainsi que Jérémy Cleret, expliquait il y a quelques temps, comment il en était arrivé à créer cet événement. Bien sûr ce n’est pas la seule raison (ni même la principale) qui l'ont conduit à lancer le Salon de la Pêche. En effet, le but est avant tout de rassembler tous les pêcheurs petits et grands, débutant et confirmés, les sensibiliser aux espèces et aux produits et les éduquer quant aux techniques de pêche.



Sur ce plan l'objectif a été atteint.

Samedi après une première journée réussie, au cours de laquelle pour ceux qui l'ont reconnu ont eu la chance de rencontrer sur un stand Bruno Alicarte, un ancien "bleu" du Sporting, tous les participants ont apprécié et la soirée de chants corses et le parfum du cochon grillé ponctué d'un beau feu d'artifice.



Le salon a repris ce dimanche matin avec un atelier de montage de mouches avec Pierre-Charles Luzi, une conférence sur le thon rouge par Jean Kiffer, président de la FNPP, une pause avec le cochon "nustrale" à la broche, le concours de Rock-fishing et la démonstration de la technique "egging" du bord.

Autant de raisons qui devraient vous inciter à prendre la route de Sulinzara.