Sulidarità tenerà a so serata di Sulidarità u 4 di Ghjennaghju

Vi demu dunque appuntamentu :

U 4 di Ghjennaghju à u palazzu di i cungressi d'Aiacciu à 7 ore cù i cuncerti di Cuscenza è l'Intrecciu.

Riservazione : 0680461958





L'annu passatu fù marcatu una volta di più da a ripressione feroce, è benchì a Francia sia in piena crisa pulitica, a so ghjustizia pulitica ella ferma attiva è determinata à fà tace ogni voce chì mughja libertà annant'à a terra di Corsica.

Fijait, arrestazione di militanti pulitichi, in particulare di ghjovanni, prucessi, ADN, viulenze... A Francia cuntinueghja a so puliticaccia à l'incontru di i Patriotti.



L'annu à vene seremu cum'è sempre prisenti da ricusà l'inghjustizie è da sustene ogni corsu culpitu da ste malfatte.

Mandemu à i nostri patriotti è à e so famiglie u nostru sustegnu è l'assicuremu di a nostra determinazione à luttà sempre per a so libertà.



Ringraziemu assai l'inseme di quelli chì ci aiutanu à priparà ste sirate è i cantadori chì seranu prisenti !

Ùn cappieremu maì, Libertà per i Patriotti !