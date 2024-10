Suite à l'article du Canard Enchaîné, Alex Vinciguerra défend la transparence de ses revenus

Ce mercredi, Le Canard Enchaîné a publié un article affirmant qu’Alex Vinciguerra, président de l'Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC) et conseiller exécutif territorial, est l’élu le mieux rémunéré de France. Le journal indique qu’il cumulerait plus de 19 000 euros par mois en associant ses indemnités publiques et ses revenus de la Caisse de Développement de la Corse (CADEC), qu’il préside depuis 2016.



Face aux réactions suscitées sur les réseaux sociaux par ces chiffres, Alex Vinciguerra a réagi, rejetant toute accusation d’illégalité. "Depuis ce matin, je fais l’objet d’une campagne de dénigrement à la suite de la parution de l’article du Canard Enchaînéme qualifiant d’élu le mieux rémunéré de France," déclare-t-il, précisant que sa rémunération "respecte le cadre légal fixé par l'article L. 4135-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui plafonne les indemnités des élus régionaux."



L'élu explique que ses fonctions publiques, notamment en tant que conseiller exécutif et président de l'ADEC, lui permettent de percevoir 3 380 euros nets par mois, un montant bien en deçà du plafond de 9 015 euros prévu pour les élus régionaux. "Je perçois un salaire cumulé de 3 380 euros nets pour mes fonctions électives, bien en dessous du plafond autorisé par la loi" souligne-t-il



En plus de ses fonctions publiques, Alex Vinciguerra rappelle qu'il est également actif dans le secteur privé en tant que président de la CADEC, poste qu'il occupe depuis 2016, bien avant son élection territoriale de 2021. Il précise que la rémunération de ses activités privées est fixée par un comité de rémunération indépendant et respecte les standards du secteur financier : " Je perçois 7 702,89 euros nets pour mes fonctions à la CADEC et 1 918,01 euros supplémentaires pour ma présidence de la filiale CORSABAIL. Ma rémunération dans ces fonctions est fixée par un comité indépendant et est en ligne avec les standards du secteur financier," défend-il. Le président de l’ADEC insiste sur la transparence de sa situation, soulignant que toutes ses rémunérations ont été déclarées à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique lors de sa prise de fonctions en juillet 2021. "Mes fonctions et mes rémunérations sont publiques depuis cette date. Je n’ai rien à cacher."



Alex Vinciguerra a également cherché à relativiser l’indignation suscitée par les chiffres publiés, en s’interrogeant sur le droit pour un élu de bénéficier de revenus importants liés à une carrière professionnelle indépendante : "Cela signifie-t-il qu’un médecin, un avocat, un chef d’entreprise ou toute autre personne bénéficiant de revenus dus à son travail est illégitime à être élu ? Je ne le pense pas."



Dans un contexte économique difficile, le président de l'ADEC admet comprendre l’inquiétude que peuvent susciter ces chiffres, mais il défend la légitimité de ses revenus : "Le fait qu’un élu ait des revenus liés à une carrière professionnelle antérieure ne devrait pas être perçu comme illégitime. Je respecte non seulement la loi, mais aussi l’éthique requise pour servir l'intérêt général."