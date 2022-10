Strett’in Arte : Le théâtre à l’honneur à Algajola

Le festival de théâtre Strett’in Arte, organisé par l’association familiale et culturelle d’Algajola (AFCA) et la compagnie théâtrale I Luminelli, revient pour sa 7e édition : "Cela fait presque 30 ans que nous faisons du théâtre à Algajola. Avec la troupe, nous avions souhaité organiser un festival de théâtre, avec plusieurs pièces qui se suivent, et qui serait avant tout pour les enfants, car malheureusement en Balagne, il n’y a pas beaucoup de spectacles de théâtre qui leur sont dédiés. Depuis, nous nous mobilisons pour l’organiser", explique la présidente de l’association, Élise Luiggi.



C’est à partir de ce jeudi 13 octobre 9h30 que le 1er rendez-vous est donné avec une première représentation en intérieur, celle de la pièce “C’est Assez ” de la compagnie Altru Versu, réservée au Jeune Public, qui actera ainsi le début du festival. "Strett’in Arte est un festival de théâtre lors duquel il y aura également des représentations musicales, un concert de gospel et le groupe la Fracada. Nous présentons des pièces dédiées au jeune public durant la journée et tout public le soir. Les Compagnies viennent d'Auvergne, de Lyon, de Paris , de Suisse, d'Aiacciu, de Purtivechju et bien évidemment de Balagne. ajoute la présidente avant d'en décoller plus sur le programme.



À 14h30, toujours “C’est Assez” pour une autre école et à 19h, ouvert à tous, “Zoom” de Gilles Granouillet, par la compagnie La Maison Rouge, toujours en Intérieure. Vendredi 14 , à 9h30, en extérieur, “ Le Magicien d’Oz ” de Lyman Frank Baum par la compagnie I Chjachjaroni, dédiée au jeune public pour une durée de 45 minutes.



À 14h00, “ Le Bourgeois Gentilhomme ” de Molière, par I Chjachjaroni , ouverte à tous. À 18h, un apéritif musical avec le groupe de jazz Angel Quartet avant de laisser place à 19h30 à “ Notre Petite Cerisaie ” d’après Tchekhov, par la compagnie Théâtre Oblique, tout public, sur le terre-plein de la gare, pour une durée d’1h30. Samedi 15 à 10h30, “ L’Odyssée d’Alysse ”, avec la compagnie Alsand, sur la place de l’église, un spectacle tout public, d’une durée d’1h. 14h30, “ Nous les Héros ”, d’après Jean Luc Lagarce, par la compagnie Ephémère de l’Aria , tout public, place de l’église, durée 40 minutes. 16h00, “ RECLAIM ” de la compagnie La Canopée, tout public, scène intérieure, d’une durée de 1h. " À 17h30, le concert gospeld’Altri Voce, dans l’Église d’Algajola, au profit du festival.



À cette occasion, sera organisé un stage de Gospel dirigé par Henri Gonzalès, qui est proposé le samedi de 9h30 à 16h30 dans la salle du restaurant "U Culombu ", prix, 30 € par personne, réservation au 06 07 13 52 36. À 19h30, “ Le Bourgeois Gentilhomme ” de Molière, par la compagnie I Chjachjaroni, tout public, scène extérieure, durée 1h40.



Dimanche 16 a 10h30 : “ Le Magicien d’Oz ” de Lyman Frank Baum , de la compagnie I Chjachjaroni, jeune public, scène extérieure, durée 45 minutes. 14h30, “ Cabaret d’Impros ” parla compagnie I Furiosi, sur la place de l’église, d’une durée de 1h. " À 15h30, La Fracada déambulera dans le village, au départ de la place du château" . À 17h, pour clôturer le festival, “ Reclaim ” de La Canopée, tout public, scène intérieure, durée 1h.