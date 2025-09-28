« Stonde di Vita » : un nouveau rendez-vous vidéo sur CNI

Charles Monti le Dimanche 28 Septembre 2025 à 21:03

Chaque semaine, Corse Net Infos vous propose une rencontre en images avec celles et ceux qui font l’actualité de l’île. La série « Stonde di Vita » s’ouvre ce mercredi 1er octobre avec le cardinal François Bustillo.

Livia Santana l’a suivi de Casamaccioli, où il a présidé la Santa dans le Niolu, jusqu’à Azilone, en Corse-du-Sud, pour la fête de la Nativité de la Vierge Marie.

Un témoignage en immersion, à découvrir sur nos réseaux sociaux dès mercredi