Stéphane Sbraggia élu nouveau président de communauté d'agglomération du Pays ajaccien

Une semaine après avoir été élu premier magistrat de la cité impériale, ce samedi 16 juillet Stéphane Sbraggia, seul candidat en lice, a été élu président de la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien.

L'élection a été organisée à la à la suite de la démission de Laurent Marcangeli, devenu député et qui, frappé par la loi sur le cumul des mandats a opté pour sa fonction de parlementaire.



"Il n’est pas question de changer un pacte communautaire qui a toujours existé et qui a fait que la ville qui représente 84% de la population et des ressources assure la présidence de la CAPA. Je ne vois pas en quoi ma désignation en tant que maire aurait été de nature à remettre en question ce pacte communautaire. Mais, bien entendu, je respecte l’institution et je ne présage pas du résultat des votes. avait déclaré il y a quelques jours, dans nos colonnes, Stephane Sbraggia pour lequel "l'intérêt et le consensus communautaire doivent être une nécessité absolue face à un contexte de crise qui exige du sérieux et de la rigueur."



