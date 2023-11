Stella Mare va s'agrandir pour ses langoustes rouges, et reçoit la ministre de l'Enseignement supérieur

"La prochaine étape, c'est de prélever en décembre des gênes de nouveaux géniteurs, comme tous les ans, et d'améliorer les résultats par nos avancées scientifiques qu'on ne détaillera pas", annonce Antoine Aiello. L'objectif étant de parvenir à produire suffisamment de juvéniles "pour imaginer une restauration écologique en collaboration avec les pêcheurs et les gestionnaires de milieux marins". D'une dizaine aujourd'hui, Stella Mare espère faire grandir "quelques centaines" de juvéniles l'an prochain à "quelques milliers l'année d'après", seuil à partir duquel il pourra être envisagé une restauration de l'espèce en mer.



Le projet d'un nouveau bâtiment de recherche pour les langoustes



Mais pour faire grandir autant de langoustes rouges, Stella Mare devra s'agrandir, ce que l'université de Corse prévoit de faire prochainement, en lançant la construction d'un nouveau bâtiment à proximité des locaux actuels. "Le permis de construire est à l'instruction, dévoile Antoine Aiello. Les travaux pourraient commencer en 2024. Je pense qu'il y aura 12 à 18 mois de travaux." Ce nouveau bâtiment, "pour lequel on a un accord de principe de l'Etat", est estimé à 12 millions d'euros. Il s'inscrit dans le projet Stella Mare 2023-2028, un projet à "26 millions d'euros" dont l'enveloppe sera en partie à aller chercher : "On a des crédits du l'Union européenne, de la Collectivité de Corse et de l'Etat, précise Antoine Aiello. Mais on envisage aussi le mécénat et on a fait une demande de 8 millions d'euros auprès de l'Agence de l'eau."



De quoi faire passer Stella Mare dans une autre dimension : "Les cinq premières années, on a travaillé dans un laboratoire où on a fait les premières démonstrations, notamment sur l'oursin, se remémore Antoine Aiello. Les cinq suivantes, on a bénéficié d'un bâtiment et là, les résultats scientifiques ont véritablement explosé. Ce qu'on a réalisé sur la langouste, c'est dû aux investissements qui ont été réalisés sur ce bâtiment." D'où les perspectives offertes par la construction d'un nouveau bâtiment, qui pourrait déboucher sur de la création d'emplois, via des start-up dédiées à la valorisation économique des recherches menées par Stella Mare. "Aujourd'hui par exemple, la Sardaigne a fermé la pêche aux oursins, fait remarquer Antoine Aiello. Donc on voit bien que sur des voisins immédiats, on aurait du potentiel de développement économique. La Corse peut transformer cette recherche en richesse."