San Fiurenzu : 10 000 juvéniles d’oursins, élevés à Stella Mare, lâchés dans le golfe

Pendant deux heures, les plongeurs ont donc déposé caisse par caisse les milliers de petits invertébrés, âgés d’environ un an, dans une zone soigneusement délimitée. « Ce sont les pêcheurs qui nous indiquent les endroits où les oursins se raréfient », précise Pierre-Mathieu Nicolai. « Il y a 50 ans, quand on allait sur la plage de Olzo, le problème était qu’on avait du mal à mettre le pied dans l’eau parce qu’on marchait sur des oursins. Aujourd’hui, c’est l’inverse. »



Ce sont d’ailleurs les professionnels qui ont tiré la sonnette d’alarme en 2011, et incité Stella Mare à entreprendre un travail de recherche afin d’endiguer la disparition progressive de l’espèce. Aujourd’hui, il est même question, dans les scenarios les moins optimistes, de fermer la pêche pendant trois ans, afin de permettre à la population de se reconstituer.



« Les oursins ont disparu dans d’autres régions de Méditerranée, comme à Malte, une île pas loin d’ici. En Corse, on a la chance d’avoir une ressource encore un peu préservée, mais on n’est pas à l’abri non plus. Notre travail va apporter une lueur d’espoir aux pêcheurs, mais pas seulement. Certes, il y a une valeur économique sur l’oursin, mais également une valeur patrimoniale : on est habitués à faire des oursinades en famille, entre amis… C’est quelque chose que l’on n’a pas envie de perdre. »