Statut d’autonomie : l’Assemblée de Corse à la recherche d’un consensus

C’est la dernière ligne droite du processus de Beauvau. Ce mardi 4 juillet, le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, présentera un rapport sobrement intitulé « Autonomia » devant une Assemblée de Corse réunie en session extraordinaire. L’apogée de près d’une année de discussions sur l’avenir institutionnel de l’île, dans le cadre d’un processus lancé par le Gouvernement au lendemain des émeutes qui avaient suivi la mort d’Yvan Colonna.Après avoir subi un retard à l’allumage, et avoir fait l’objet de plusieurs réunions parisiennes, ces travaux doivent désormais aboutir à la présentation d’un projet par les élus de la Corse auxquels le Président de la République, Emmanuel Macron, a demandé de remettre leur copie pour mi-juillet. Un calendrier serré qui passe donc, selon le souhait exprimé par Gilles Simeoni lors de la réunion à Beauvau début juin, par un vote préalable de l’Assemblée de Corse.De facto, lors de cette session, l’hémicycle devra s’astreindre à chercher les voies et moyens pour trouver un consensus. L'objectif étant de pouvoir présenter une délibération commune qui puisse servir de référence à Paris pour potentiellement insérer la Corse dans une révision constitutionnelle prochainement annoncée. Et la tâche est loin d’être aisée tant les dissensions sont nombreuses. Lors de la session de vendredi dernier , le débat sur le rapport de la commission des compétences législatives et règlementaires pour un statut d’autonomie pour la Corse avait d’ailleurs déjà permis de donner le tempo des débats qui s’annoncent.Ce mardi, la session débutera par la présentation par le président de l’Exécutif de son document de 56 pages qui servira de base aux travaux, dans lequel il entend faire la démonstration de la nécessité d’instituer un statut d’autonomie « de plein droit et de plein exercice », impliquant notamment le transfert du pouvoir législatif à l’île. Un statut d’autonomie « garantie de progrès pour la Corse et les Corses » qui s’articule autour de trois objectifs : un enjeu historique, pour « tourner la page de plus d’un demi-siècle de conflit avec l’État » ; un enjeu de construction démocratique ; et enfin une autonomie au service d’un projet de société.