Avenir institutionnel de la Corse : À une semaine de la session, un Soffiu Novu détaille sa proposition

Par ailleurs, dans un second axe, Jean-Martin Mondoloni réaffirme la volonté du groupe d’ancrer « le fait métropolitain ». « Toute tentative auto déterminisme qui éloignerait la Corse de l’ancrage républicain est une ligne rouge qu’on ne saurait franchir », martèle-t-il en pointant également le sort du bloc communal et intercommunal. « Le risque d’avoir une région ultra-autonome qui créerait les conditions pour capitaliser tous les fonds et les redistribuer aux communes est un danger qui court avec un renforcement de l’autonomie de la collectivité », explique-t-il. En outre, il appelle à la prudence quant aux velléités d’autonomie fiscale. « Lorsque l’on donne un pouvoir de fiscalité, cela veut dire que l’on enlève de la subvention. Lors de la crise financière, de la crise sociale, de la crise sanitaire, on voit que l’État a joué le rôle de tampon et à créer les conditions pour essayer de résorber les difficultés. Demander davantage d’autonomie a un sens si quand on est une région riche. La Corse a besoin d’appartenir à un grand État, même si on peut demander un pouvoir d’autonomie sur certains sujets », souffle-t-il.



Enfin, s’il convient très clairement de la nécessité d’une évolution institutionnelle, le leader de droite insiste sur la nécessité de la confronter à un principe de réalité. « Il existe une crise sociale profonde en France et une difficulté pour le Gouvernement actuelle de trouver une majorité à l’Assemblée Nationale. Comme c’est un texte qui va, s’il est de nature constitutionnelle, toucher le Parlement dans son ensemble, la difficulté sera de trouver les 3/5èmes. Nous préférons donc moduler une proposition qui soit adaptée au principe de réalité politique et qui fasse avancer les choses, plutôt que de demander la lune avec le risque assez prégnant de se heurter au désaccord des députés ou des sénateurs », détaille-t-il. De facto, Un Soffiu Novu dit vouloir privilégier l’insertion d’un article dans la Constitution en précisant que le contenu de celui-ci « se voudrait nécessairement court pour laisser aux lois organiques et ordinaires en découlant le soin de préciser les choses » et serait composé de quatre alinéas : « Le premier pour la justification insulaire ; le second sur le champ de l’habilitation, dont la fiscalité ; le troisième sur le fondement constitutionnel devant rendre opérationnelle l’habilitation ; la quatrième sur le contrôle juridictionnel ».