Stage de Krav Maga et passages de grades à Corte

Le Krav Maga est un système d’autodéfense, adapté pour tous, basé sur des réflexes. Il permet de développer la confiance en soi, gérer son stress, d’apprendre à s’adapter en fonctions des circonstances de la vie quotidienne.

Ce stage était organisé par le Krav Maga Corte, sous la direction de Marcandria Peraut, au Domaine Saint Jean.

Il a réuni une bonne trentaine de participants autour de deux thèmes.



Après une mise en jambes plutôt costaud sur parcours de type militaire, (Marcandria est réserviste au 2ème REP de Calvi !) avec un cross et une course d’obstacles, le samedi après-midi a été consacré à des défenses sur couteau avec Angeline Antona, du Krav Maga Ajaccio Porticcio.

Le dimanche matin a été dévolu aux défenses sur armes de poing avec Olivier Ceccarini, du Krav Maga Ajaccio Porticcio.





Apres ces 3 demi-journées, une partie des élèves ont passé leur premier grade sous l’œil expert d’Olivier Ceccarini.

In fine, 15 nouveaux gradés «Recuit 1» ont été validés à l’issue de ce stage.

Les trois instructeurs Marcandria Peraut du KM Corte, Pascale Benassi et Romain Padrona du KM Bastia Biguglia se sont déclarés très fiers de leurs élèves, d’autant que les deux clubs sont récents, créés en septembre 2020, et que les activités ont été considérablement ralenties en raison des réglementations sanitaires.





«Nous nous sommes adaptés en fonction des réglementations sanitaires » explique Pascale Benassi. «Durant cette période délicate, nous avons proposé des cours en visio, puis dès que cela a été possible, nous avons organisé des cours en extérieur. Nos clubs tirent un bilan positif de cette première année d’existence. Nous avons pu aussi proposer, cette année, à nos adhérents une formation PSC1 en partenariat avec l’association Réussir de Bastia. Nous proposerons à partir de septembre des cours spécialement dédiés aux adolescents en plus de ceux pour les adultes, ainsi qu’un partenariat avec l’association OPRA des quartiers sud de Bastia. »





A noter que les clubs de Corte et Bastia Biguglia sont partenaires de T3, Team Tactical Training, une team fondée par Jean-Paul Jauffret, expert mondialement connu, Stéphane Chatton , Pierre Marques et Megan Berkman.

*Krav Maga Bastia Biguglia : 06.32.41.86.56 / 06.76.33.11.67

Krav Maga Corte : 06.74.01.12.32

Krav Maga Ajaccio Porticcio : 06.10.59.85.76 / 06.10.60.74.80