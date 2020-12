« St Paul Science Pursuit » : le jeu de société arrive à son terme au collège Saint Paul d'Ajaccio

Les élèves ont pu ainsi acquérir de manière ludique les compétences requises dans les domaines scientifiques : Mathématiques, SVT, Technologie, Physique-Chimie, Histoire des Sciences.

En effet, ils ont élaboré eux-mêmes leurs questions qu’ils ont mis en page sur des cartes avec des logiciels informatiques adaptés et ont également fabriqué leurs supports de cartes et leurs pions lors de sorties hebdomadaires au FABLAB d’Ajaccio.





Grâce à l’encadrement de l’Equipe Sciences représentée par : Madame Brunerie-Bazziconi, référente du projet ainsi que Mesdames Brescaglia (Mathématiques), Durand (Technologie), Pellicci (SVT) et Monsieur Renucci (Mathématiques) chaque enfant a pu repartir heureux avec un jeu personnalisé et va pouvoir s’instruire tout en s’amusant au cours des vacances de Noël.

A noter que ce projet a été retenu pour le concours « C Génial Sciences ».