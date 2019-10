Sporting Club de Bastia : Le matériel du club racheté par les Socios

Grâce à l'action des socios du SECB, le sporting gardera son matériel sportif et médical de haut niveau. Dans un communiqué de presse, le bureau a annoncé l'achat du matériel pour la somme de 20 535€. Le lot au prix du neuf s'élevant à l'achat à plus de 100 000 euros de valeur, il était important pour le club de récupérer les équipements.



Cette vente aux enchères fait suite à la liquidation judiciaire du club et donc à la vente des actifs de la SASP SC Bastia. Pour ne pas attiser les convoitises d'autres clubs sur les lots, les socios avaient tant bien que mal essayés de tenir cette vente secrète.



Sur les réseaux sociaux les réactions ne se sont pas faites attendre. A la suite de la publication du communiqué on pouvait lire en commentaire de multiples "Bravo" ou encore des "Vous avez fait ce qu'il fallait faire".