Sport automobile - Le rallye Portivechju Sud Corse fait son retour

C’est désormais officiel, le Rallye Portivechju Sud Corse fait son retour au calendrier insulaire. Organisée par l’ASA Terre de Corse, l’épreuve porto-vecchiaise se déroulera les vendredi 22 et samedi 23 janvier 2027 et donnera ainsi le coup d’envoi de la saison automobile en Corse.



Disparu du calendrier depuis 2019, année de sa cinquième et dernière édition, le Rallye Portivechju Sud Corse renaîtra sous un format régional. Au programme, un peu plus de 40 kilomètres chronométrés répartis sur six épreuves spéciales.



Les concurrents emprunteront à trois reprises la spéciale Ogliastrellu - Poggiale, longue de 5,3 kilomètres, pour les ES 1, 3 et 5. Les ES 2, 4 et 6 se disputeront quant à elles entre Cancaraccia et Petralonga, sur un tracé de 8 kilomètres.



Avec le retour de cette épreuve, l’ASA Terre de Corse répond à une demande régulièrement formulée par les pilotes, mais vient surtout combler un vide dans le calendrier insulaire. Depuis la disparition du rallye porto-vecchiais en 2019, plus aucune épreuve n’était en effet organisée dans le Grand Sud.



Pour la petite histoire, la dernière édition avait été remportée en 2019 par Youness El Kadaoui au volant de sa Skoda. Déjà vainqueur en 2015, 2016 et 2018, il s’était alors imposé devant Jean-Baptiste Botti et Jonathan Paccini.

