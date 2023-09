Sport automobile - La mort de Charles Alberti : une légende s'en est allée

José Fanchi le Vendredi 15 Septembre 2023 à 15:45

Charles Alberti n'est plus. L'amoureux de l'automobile, des courses automobiles, le commerçant de la région bastiaise, unanimement connu et estimé, s'en est allé. José Fanchi, passionné de sport auto, journaliste sportif qui a aussi longtemps collaboré à Corse Net Infos et qui aujourd'hui se penche pour mieux les faire apprécier sur les plus beaux souvenirs et ses plus belles rencontres de sa carrière, lui rend hommage.