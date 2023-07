Sport automobile : Jean-Philippe Quilichini veut s'imposer au rallye de l'Adriatico

Le rallye de l'Adriatico composé d'une unique boucle de trois spéciales: San Fiorano (8,91 km) Molleone (9,28 km) et Colondello (5,29 km) que les équipages auront à effectuer à trois reprises.

Tout commencera, donc, samedi 15 juillet par le Shakedown avant de se poursuivre dimanche par cet enchaînement de trois spéciales.



Une course haut de gamme tant en termes de participation qu'en termes de qualité du plateau avec de nombreuses R5 et de sérieux concurrents. Quilichini retrouvera, en effet, les pilotes transalpins Edoardo Bresolin, Paolo Andreucci et Giacomo Costenaro, mais aussi un certain Nikolay Gryazin (Skoda) plus habitué au WRC et qui sera présent pour faire du roulage sur ce rallye transalpin. Tout ce beau monde roulera sur Skoda.



En termes d'enjeux, ce rallye de l'Adriatico vaudra son pesant d'or pour le Porto-Vecchiais. Quatrième la saison dernière au classement général final sur ce même championnat Raceday, Quilichini ambitionne cette année de figurer sur le podium final voire sur la plus haute marche si tout se passe bien