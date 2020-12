Sport automobile - Direction l'Italie pour Jean-Philippe Quilichini

On se souvient qu'au mois de septembre dernier, pour ses premiers tours de roues sur la terre, le Porto-Vecchiais avait terminé à la 28e place du rallye Adriatico et en deuxième position chez les R2. Ce même championnat d'Italie, qui a subi de plein fouet l'épidémie de Covid 19, reprendra au mois de février avec le Valle d'Orcia, avant de se poursuivre en mars lors du Valle Tiberina et, enfin, en avril avec le Pre Alpi Master Show.

Pour Jean-Philippe Quilichini, actuellement en tête de la Coupe Peugeot, cette incursion sur l'asphalte permettra, lors du Valli Ossolane, avec ses cinq spéciales, de trouver les bons réglages de la Peugeot 208 R4 du Team Bianchi