Sport : Un partenariat entre la JS Bunifaziu Futsal et le Monaco Futsal

Déjà lié depuis 2021 avec la section Futsal de l'Olympique Lyonnais avec laquelle le club présidé par Jonathan Catoire a noué un partenariat, c'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie par la JSBF vient d'en établir un second avec, cette fois, le club de Monaco Futsal.



D'ores et déjà des échanges sportifs mais aussi culturels ont été évoqués. Les deux présidents, Jonathan Catoire et Jean-Claude Haddad vont très prochainement définir un programme plus précis entre les deux clubs. Tout cela dans l'intérêt du développement du Futsal dans la Cité des Falaises et de manière plus large à l'échelle corse.



En attendant de voir ces projets aboutir, le club de Bunifaziu Futsal poursuit sa marche en avant dans son antre du gymnase Libertas.