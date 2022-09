Spéculation immobilière : Opération de Core in Fronte pour dénoncer les locations AirBNB et les achats spéculatifs

Il est midi, ce 30 septembre, rue Fesch à Aiacciu, quand une quarantaine de militants de Core In Fronte, se massent devant un petit immeuble au n°70 de la rue piétonne avant d’investir un appartement au dernier étage. Un meublé touristique qu’ils ont pris soin, au préalable, de louer, 120 € la nuit, sur la plateforme AirBNB pour dénoncer la spéculation immobilière qui ronge la Corse, vide centre-ville et villages, et empêche les insulaires de trouver un logement à l’année et à un prix décent. Ce n’est pas la première opération coup de poing du parti indépendantiste qui a fait de la question foncière son premier cheval de bataille. « Nous venons rappeler, sur le terrain de la lutte populaire, notre attachement indéfectible à la préservation des intérêts collectifs de notre peuple, et en particulier celui de la lutte contre la dépossession. La question foncière est une lutte historique du mouvement national. En 2022, elle est plus que jamais d’actualité. Il convient d’enrayer le modèle économique résidentiel qui dépossède les Corses. Le meublé touristique et sa mise sur le marché locatif sur des plates-formes type Airbnb sont devenus, depuis quelques années, le moteur essentiel de cette dépossession », déclare Luc Bernardini, en lisant une déclaration intitulée « Basta A Spussessu ! ».



L’eldorado des spéculateurs

Et Core in Fronte d’aligner des chiffres : « Le meublé touristique - qui, dans une ville comme Paris, ville la plus visitée au monde, représente 41 210 logements (Source AirDNA) pour 1 382 779 logements, soit un indicateur de pression foncière de 2,98 % - représent en Corse 39 716 meublés touristiques pour 249 668 logements, soit un indicateur de pression de 15,9 %. Cela représente également plus de 80 % du parc locatif privé, voir beaucoup plus sur les logements de petite surface ». Cette pression, qui engendre une situation dramatique pour les insulaires, est, selon le mouvement, le fait d’investisseurs étrangers à l’île : « Les Corses ne peuvent donc plus se loger et ceux qui ont en ont la possibilité devront s’acquitter de loyers alignés sur les prix pratiqués en location saisonnière par des propriétaires étrangers en majorité français. En effet 35,5 % des personnes qui proposent leurs biens sur Airbnb vivent en France à l’année et 4,7 % ailleurs en Europe ou dans le monde. La Corse est devenue l’eldorado des spéculateurs multi-propriétaires ». Le mouvement indépendantiste pointe du doigt « les forces de l’argent » et les « divers dispositifs de défiscalisation » comme le crédit d’impôt, la loi Pinel, la TVA réduite et récupérable… « au détriment aussi des entreprises de tourisme et de l’emploi local ». Comme l’explique Luc Bernardini à CNI :